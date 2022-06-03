نائب وزير الخارجية الأوكراني يزور سيول

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من المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية الأوكراني "دميترو سينيك" بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة والشركات الكورية، خلال زيارته الحالية لسيول.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن "سينيك" التقى صباح اليوم بالنائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون" في مقر الوزارة، لمناقشة سبل دعم إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي لها.وكان المسؤول الأوكراني قد وصل أمس إلى كوريا في زيارة تستغرق 3 أيام، ويلتقي خلالها بعدد من رجال الأعمال الكوريين.ومن المنتظر أن يدلي المسؤول الأوكراني بتصريحات للمراسلين المحليين والأجانب بعد ظهر اليوم أمام مقر سفارة بلاده في سيول، حول الوضع الداخلي هناك وجدول أعمال زيارته إلى كوريا.ويذكر أن النائب البرلماني الأوكراني "أندريه نيكولا يينكو" المؤيد لكوريا الجنوبية والذي كان يعمل في السلك الدبلوماسي، قد زار كوريا بشكل غير معلن الشهر الماضي من أجل الالتقاء بعدد من الشخصيات السياسية الكورية.