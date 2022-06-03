كوريا تفوز على تشيلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية لكرة القدم

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على نظيره التشيلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة ودية، بعد أن كان قد خسر أمام نظيره البرازيلي الذي يعد الأقوى عالميا، في مباراة مماثلة.وتغلب المنتخب الكوري بقيادة المدرب "باولو بينتو" على نظيره التشيلي في المباراة التي أقيمت بعد ظهر أمس في استاد كأس العالم بمدينة "ديجون" الكورية، بعد أن سجل اللاعب "هوانغ هي تشان" أول هدف في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول، ثم سجل اللاعب "سون هنغ مين" هدفا إضافيا في الدقيقة السادسة والأربعين من الشوط الثاني.وكان ذلك أول فوز للمنتخب الكوري أمام منتخب تشيلي على الإطلاق، وجاء بعد أن حقق ميزة عددية نتيجة لطرد المدافع التشيلي "أليكس إيفاكاتشي" في الدقيقة السابعة من الشوط الثاني بسبب حصوله على أكثر من إنذار.الجدير بالذكر أن المنتخب الكوري كان قد سجل خسارة واحدة وتعادلا واحدا أمام نظيره التشيلي حتى الآن.علاوة على ذلك، شارك اللاعب "سون هنغ مين" كابتن المنتخب الكوري في مباراة الأمس، وكانت تلك هي المباراة الوطنية رقم مائة له، حيث انضم إلى نادي القرن ليصبح اللاعب الكوري السادس عشر في هذا المجال.ومن المتوقع أن يلعب المنتخب الكوري مع منتخب بارغواي في مباراة ستقام في استاد كأس العالم في مدينة "سو وان" الكورية في الساعة الثامنة من بعد ظهر الغد الأربعاء، ثم يختتم سلسلة مبارياته الودية بمباراة أمام منتخب مصر.