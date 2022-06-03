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السياسية

الرئيس يون يرشح سفراء جدد لدى الأمم المتحدة والصين واليابان وروسيا

Write: 2022-06-07 13:07:03Update: 2022-06-07 13:13:49

الرئيس يون يرشح سفراء جدد لدى الأمم المتحدة والصين واليابان وروسيا

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن عدد من الترشيحات لمناصب حكومية ودبلوماسية جديدة اليوم، حيث رشح "كيم جو هيون" رئيس جمعية تمويل الائتمان، ليكون أول رئيس لمجلس السياسات المالية ضمن الحكومة الحالية. 
ويذكر أن "كيم" ظل يعمل في وزارة المالية والاستراتيجية وشغل مختلف المناصب في الشؤون المالية، بما في ذلك رئيس مؤسسة تأمين الودائع.
كما تم ترشيح "هوانغ جون كوك" المدير السابق لإدارة مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية، التابعة لوزارة الخارجية، لمنصب سفير كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة، و"يون دوك مين" الرئيس السابق للأكاديمية الدبلوماسية الوطنية لمنصب سفير كوريا الجنوبية لدى اليابان، و"جونغ جيه هو" البروفسور في جامعة سيول الوطنية، لمنصب سفير كوريا الجنوبية لدى الصين، و"جونغ هو جين" المساعد الرئاسي السابق للشؤون الدبلوماسية، لمنصب سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا. 
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