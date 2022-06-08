السلطات الصحية تحذر من أن المراهقين لديهم أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا

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حذرت السلطات الصحية الكورية أمس الثلاثاء من أن المراهقين والشباب في العشرينيات من العمر لديهم أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تشخيص إصابة 86 ألفا و241 شخصا بفيروس كورونا في الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو، أي بمتوسط يومي يبلغ 12 ألفا و320 حالة، وهو الأسبوع الحادي عشر على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الإصابات.وكان ذلك الرقم أقل بنسبة 33,3% مقارنة بما كان عليه في الأسبوع السابق. وفي حين شهدت جميع الفئات العمرية انخفاضا في معدلات الإصابة مقارنة بالأسبوع السابق، فقد كان لدى من هم في العشرينيات من العمر أعلى معدل إصابة يومي، بلغ 40,1% من بين كل 100 ألف شخص.وكان لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما ثاني أعلى معدل عند 34 فاصل ثمانية لكل 100 ألف شخص، ,يليهم الأشخاص في الثلاثينيات من العمر بنسبة 26,6%، ثم الأربعينيات من العمر بنسبة 21%، ثم الخمسينيات من العمر بنسبة 17,9%، بينما كان معدل الإصابة لمن تتجوز أعمارهم الستين 14,6% فقط من بين كل 100 ألف شخص، مع انخفاض معدل الإصابة الأسبوعي أيضا من 22% في الأسبوع الأول من مايو إلى 15,4% في الأسبوع الأول من يونيو.