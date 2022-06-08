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السياسية

آن تشول سو يتعهد بالالتقاء بزملائه النواب من حزب قوة الشعب

Write: 2022-06-08 10:36:44

آن تشول سو يتعهد بالالتقاء بزملائه النواب من حزب قوة الشعب

Photo : KBS News

قال "آن تشول سو" الذي بدأ أعماله كنائب برلماني ضمن حزب "قوة الشعب" الحاكم، إنه سيلتقي بأكبر عدد ممكن من نواب الحزب.

وصرح "آن" بذلك في لقاء مع الصحفيين أمس الثلاثاء في أول يوم له في البرلمان منذ فوزه في الانتخابات الفرعية يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أنه لا يزال مبتدئا في حزب قوة الشعب، ولذلك سيجتمع مع أكبر عدد ممكن من أعضاء الحزب للتحدث وتبادل الأفكار. ونفى "آن" التكهنات بأن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل طموحه المحتمل لقيادة الحزب المحافظ، موضحا أن مثل هذه اللقاءات ستكون ضرورية لعمله البرلماني.

وقد أصبح الرئيس السابق لحزب الشعب المعارض الصغير نائبا برلمانيا للمرة الثالثة بعد أن خاض حملته الانتخابية كمرشح لحزب قوة الشعب في منطقة "بون دانغ أ" في مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي"، في الانتخابات المحلية التي أجريت يوم الأول من شهر يونيو الجاري.

وساهم "آن" في فوز الرئيس "يون صوك يول" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شهر مارس، من خلال دمج ترشيحه مع "يون" مرشح حزب قوة الشعب في ذلك الوقت، ثم عمل لاحقا كرئيس للجنة الانتقالية الرئاسية.
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