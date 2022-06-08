كوريا وأوكرانيا تناقشان خطة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب

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ناقشت كوريا الجنوبية وأوكرانيا إجراءات لدعم خطة إعادة الإعمار في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن النائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون" عقد اجتماعا مغلقا مع نائب وزير الخارجية الأوكراني "دميترو سينيك"، في قر الوزارة في وقت سابق من اليوم.وكان "سينيك" قد وصل إلى كوريا الجنوبية في اليوم الأسبق في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.ووفقا للوزارة، تبادل الجانبان الآراء حول الوضع في أوكرانيا، والتعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا، بما في ذلك مساعدات سيول لكييف، وإجراءات حماية مواطني البلدين في الخارج.وخلال الاجتماع، أعرب "لي" عن مخاوفه من طول أمد الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إنه يأمل أن يتم حل الوضع بسرعة حتى لا تزداد الأزمة الإنسانية سوءا.ومن جانبه قدم "سينيك" الشكر لكوريا على المساعدة التي قدمتها لبلاده، ودعا حكومة وشركات كوريا الجنوبية إلى المساعدة والمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. كما اقترح أن يتعاون الجانبان بنشاط لتوسيع التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الإنمائي بمجرد استقرار الوضع في أوكرانيا.واتفق المسؤولان أيضا على التعاون الوثيق لضمان سلامة المواطنين من البلدين.