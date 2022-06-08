واشنطن تحذر من اقتراب كوريا الشمالية من إجراء تجربة نووية

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حذرت الإدارة الأمريكية من اقتراب إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية في أي وقت.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "سونغ كيم"، عبر الإنترنت يوم أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن النظام الكوري الشمالي قد أكمل استعداداته لإجراء التجربة النووية السابعة.ومع ذلك، رفض كيم تحديد موعد معين لإجراء تلك التجربة النووية، وقال إن الولايات المتحدة تأمل أن تمتنع بيونغ يانغ عن المضي قدما في تلك الخطوة التي ستجعل المنطقة بأكملها غير مستقرة.وأعاد كيم ترديد ما قالته نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" من أن التجربة النووية الشمالية، إذا تم إجراؤها، ستقابل "استجابة سريعة وحاسمة"، مؤكدا على أن واشنطن تنسق عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفائها الآخرين وشركائها للرد على ذلك.وفي نفس الوقت، شدد المسؤول الأمريكي على الحوار مع كوريا الشمالية، قائلا إن بلاده على استعداد لاتخاذ نهج أكثر شمولا ومرونة وانفتاحا في الدبلوماسية إذا أظهرت بيونغ يانغ اهتماما بإيجاد مسار دبلوماسي للتحرك إلى الأمام.