الاقتصادية 10.5 % ارتفاعا في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الكوري

ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لكوريا الجنوبية في العام الماضي بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بالعام الأسبق، ليتجاوز 35 ألف دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 35 ألفا و373 دولارا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.5% مقارنة بالعام الأسبق.

وكان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي الكوري قد بلغ 33 ألفا و564 دولارا في عام 2018، ثم شهد انخفاضا لعامين متتاليين، وسجل أخيرا ارتفاعا في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي دخل الأسرة المتاح للفرد بلغ 19 ألفا و501 دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.6% مقارنة بالعام الأسبق.

أما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فبلغ 4.1% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.

وبلغ معدل الادخار الإجمالي 36.3%، بزيادة نسبتها 0.3%، فيما سجل معدل الاستثمار الإجمالي 31.8%، بزيادة نسبتها 0.1%.