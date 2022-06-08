كوريا تضع جدري القرود بين الأمراض الخطيرة إلى جانب فيروس كورونا

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تعيين جدري القرود كمرض معدٍ من الدرجة الثانية، وسط المخاوف المتزايدة في جميع أنحاء العالم بأن هذا الفيروس قد يصبح الجائحة العالمية التالية.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، دخل ذلك القرار حيز التنفيذ في الساعة 12 من صباح أمس الثلاثاء، بعد ثمانية أيام من الإعلان عن هذه الخطوة. وقالت الوكالة إن التعيين هو تمهيد للطريق أمام نظام الإدارة الفعال والاستجابة السريعة في حالة دخول الفيروس للبلاد.وبناء على تعيين جدري القرود كمرض معدٍ من الدرجة الثانية، سيخضع المصابون بالفيروس قانونيا للإبلاغ الإلزامي والحجر الصحي. وحاليا، تم تعيين حوالي 20 مرضا آخر في كوريا على أنها أمراض معدية من المستوى الثاني في المخطط المكون من أربعة مستويات، بما في ذلك فيروس كورونا، ومرض السل والجدري المائي.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن حوالي 780 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في 27 دولة حتى يوم الأحد، منذ اندلاع الفيروس لأول مرة خارج إفريقيا في أوائل الشهر الماضي.