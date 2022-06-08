كوريا الشمالية تسجل أقل من 50 ألف حالة حمى جديدة للمرة الأولى

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ادعت السلطات الكورية الشمالية أن الحالات اليومية للإصابة بالحمى، والتي يُفترض أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى أقل من 50 ألفا.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في الشمال اليوم الأربعاء عن مقر الطوارئ الحكومي للوقاية من الوباء قوله إنه تم تأكيد إصابة 54 ألفا و610 بالحمى في فترة الـ24 ساعة حتى الساعة الـ6 من مساء أمس الثلاثاء، على مستوى البلاد. وأضاف أنه قد تعافى أكثر من 66 ألف مريض خلال نفس الفترة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كوريا الشمالية عن أقل من 50 ألف حالة جمى يومية منذ أن اعترفت لأول مرة بتفشي فيروس كورونا لديها، وبدأت في الكشف عن الأرقام ذات الصلة.وكانت الحصيلة اليومية قد بلغت ذروتها يوم 15 مايو بما يقرب من 393 ألفا، لكن العدد استمر في الانخفاض منذ وصوله إلى أقل من 100 ألف يوم 27 مايو.وبلغ عدد الحالات التراكمية في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل حوالي 4 ملايين و250 ألفا، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية بأن جميع المصابين قد تعافوا بالكامل فيما عدا حوالي 100 ألف.