رئيس الحزب الحاكم في كوريا يلتقي بالرئيس الأوكراني

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صرح حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الحزب "لي جون صوك" قد التقى مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلنسكي" وناقش التعاون بين كوريا الجنوبية وأوكرانيا.وأوضح الحزب أنه تم عقد الاجتماع بعد ظهر أمس الثلاثاء خلال زيارة "لي" لأوكرانيا التي مزقتها الحرب الروسية، مع عدم توضيح موعد ومكان الاجتماع لأسباب أمنية بناءً على طلب من الحكومة الأوكرانية.وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال "لي" إنه استمع من "زيلنسكي" ومسؤولين حكوميين أوكرانيين آخرين، لشرح عن الوضع الحالي في جميع أنحاء البلاد، وعقد "محادثات عملية" حول التبادلات والمساعدة والتعاون بين البلدين. وأضاف أنه طُلب منه أيضا نقل "العديد من الرسائل" إلى الرئيس "يون صوك يول"، وبالتالي فسوف يقوم بتوصيل تلك الرسائل إلى الرئيس وإطلاعه على نتائج زيارته بمجرد عودته إلى سيول.ومن ناحية أخرى، قال الحزب الحاكم إن المكتب الرئاسي الأوكراني أعرب عن توقعاته فيما يتعلق بالعلاقات بين سيول وكييف، وقدم مقترحات ملموسة بشأن خطة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، وتعهد الحزب بثبات موقف كوريا في التبادلات والمساعدة والتعاون بين البلدين.