المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية يدين استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية

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وسط استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية وزيادة احتمال قيامها بإجراء تجربة نووية، عقد الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئيس في كوريا الجنوبية اجتماعا لمناقشة سبل مواجهة هذه الأزمة الأمنية.وحضر الاجتماع زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "كوان صونغ دونغ"، ورئيس اللجنة السياسية للحزب "صونغ إيل جونغ"، ووزير الخارجية "بارك جين"، ووزير الدفاع "لي جونغ سوب"، ونائب وزير التوحيد الوطني "كيم كي أونغ"، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي "شين إين هو".وقال "كوان صونغ دونغ" إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ 18 مرة منذ بداية هذا العام، وأن هناك مؤشرات تفيد بأنها سوف تجري تجربتها النووية السابعة قريبا.ووصف "كوان" استفزازات كوريا الشمالية رغم معاناتها من صعوبات بسبب انتشار فيروس كورونا لديها، بأنها "مقامرة طائشة بحياة مواطنيها".ومن جانبه قال رئيس اللجنة السياسية في الحزب الحاكم "صونغ" إن حكومة الرئيس "يون صوك يول" مستعدة لمواجهة أي نوع من استفزازات كوريا الشمالية.كما أعرب وزير الخارجية "بارك جين" عن الأسف لقيام بيونغ يانغ بتطوير برامج نووية وصاروخية متجاهلة تفاقم الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مواطنوها بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على أن استفزازاتها الصاروخية المتواصلة ستؤدي إلى تعزيز قوة الردع المشترك بين سيول وواشنطن.وقال وزير الدفاع "لي" إن الجيش الكوري الجنوبي على أهبة الاستعداد للرد الفوري على أي نوع من استفزازات كوريا الشمالية.