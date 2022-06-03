نائب وزير خارجية أوكرانيا يطلب من كوريا الجنوبية تقديم الدعم لبلاده

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طلب نائب وزير خارجية أوكرانيا "دميترو سينيك" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، من الحكومة الكورية تقديم دعم عسكري واقتصادي لبلاده.وقال "سينيك" في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في مقر سفارة أوكرانيا لدى سيول، إن أوكرانيا تدعو الدول الصديقة والشريكة إلى توفير أسلحة لها، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية إحدى الدول الصديقة لأوكرانيا.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيحدث تغيير في موقف الحكومة الكورية الداعي إلى عدم تقديم أسلحة قتالية لأوكرانيا، أعرب "سينيك" عن اعتقاده بحدوث تغيير في الموقف الكوري، مؤكدا أن توفير الدعم العسكري لأوكرانيا له طابع إنساني.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء اجتمع "سينيك" مع نظيره الكوري "لي دو هون"، حيث تبادل معه الآراء حول الأوضاع الراهنة في أوكرانيا، والقضايا المتعلقة بتقديم الدعم الكوري لأوكرانيا.وقد قدمت الحكومة الكورية مساعدات إنسانية تبلغ قيمتها 40 مليون دولار لحكومة أوكرانيا وشعبها، لكنها لم تستجب لطلب أوكرانيا لتوفير أسلحة قتالية.وأعرب "سينيك" عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار بعد أن يستقر الوضع في أوكرانيا.