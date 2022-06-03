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الثقافية

وفاة أقدم مذيع تلفزيوني كوري عن 95 عاما

Write: 2022-06-08 12:31:11Update: 2022-06-08 17:25:12

Photo : KBS

توفي اليوم الأربعاء أقدم مقدم برامج تلفزيونية في كوريا الجنوبية "سونغ هيه"، عن عمر يبلغ 95 عاما.
ووفقا لمصادر في الشرطة، توفي "سونغ" في مقر إقامته بسيول.
ويذكر أن "سونغ" ظل يستضيف برنامج "مسابقة الغناء الشعبي" التلفزيوني في كي بي إس على مدار 34 عاما منذ عام 1988، وقد تم إدراجه ضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في شهر أبريل الماضي كأقدم مقدم برامج في العالم لبرنامج تلفزيوني للمسابقات الغنائية.
وبسبب تقدمه في السن، دخل المستشفى عدة مرات منذ بداية هذا العام، وأصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي.
وقد فكر "سونغ" مؤخرا في التنحي عن برنامج مسابقة الغناء لأسباب صحية.
وقد ولد "سونغ" في عام 1927 في مقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية، ولجأ إلى الجنوب في أثناء الحرب الأهلية الكورية، وبدأ ممارسة أنشطة ترفيهية كمطرب منفرد في عام 1955.
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