اجتماع بين نواب وزراء خارجية كوريا والولايات المتحدة واليابان

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وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية واحتمال قيامها بإجراء تجربة نووية سابعة، عُقد اليوم الأربعاء في سيول اجتماعٌ بين نواب وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وتم في الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بسبل المواجهة المشتركة للتجربة النووية التي قد تجريها كوريا الشمالية قريبا، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية عن طريق مجلس الأمن الدولي.وقد سبق وأن أصدرت سيول وواشنطن وطوكيو بيانا مشتركا باسم وزراء خارجيتها، أدانت فيه إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون المشترك في القضايا العالقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع بين نواب وزراء خارجية الدول الثلاث منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.