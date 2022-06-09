سيول وواشنطن تؤكدان التزامهما بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

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التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" مع وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" في سيول أمس الأربعاء، حيث ناقشا الأوضاع الأمنية الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وسياسة بلديْهما تجاه كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة التوحيد، أوضح "كوان" للدبلوماسية الأمريكية "شيرمان" أن سياسة سيول الجديدة تجاه كوريا الشمالية تتمثل في اتباع نهج مرن وعملي قائم على المبادئ، كما شدد على أن كوريا الجنوبية سترد بحزم على الاستفزازات الكورية الشمالية بناء على التعاون بين سيول وواشنطن، بينما ستترك باب الحوار مفتوحا.وجدد وزير التوحيد التأكيد على موقف كوريا الجنوبية بضرورة الاهتمام بالوضع المزري لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، بغض النظر عن الظروف السياسية والعسكرية.وردا على ذلك، اقترحت "شيرمان" توثيق الاتصال والتعاون بين البلدين الحليفين، مشيرة إلى أن وجهة نظر حكومة سيول أكثر أهمية من أي شيء آخر عندما يتعلق الأمر بقضايا شبه الجزيرة الكورية. وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قالت "شيرمان" إنها عقدت "اجتماعات مثمرة" مع وزير التوحيد "كوان يونغ سيه" ونائبه "كيم كي أونغ"، وأكدت التزام الطرفين المشترك بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وقالت أيضا إنهم ناقشوا إطلاق كوريا الشمالية غير القانوني للصواريخ الباليستية، وضرورة عودة بيونغ يانغ إلى الحوار. وقد التقت "شيرمان" بمسؤولين رئيسيين من كوريا الجنوبية واليابان منذ وصولها إلى سيول يوم الاثنين الماضي.