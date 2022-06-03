كوريا تؤكد استمرارها في تقديم مساعدات إنسانية وليس أسلحة، لأوكرانيا

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كررت الحكومة الكورية الجنوبية التأكيد على موقفها المتمثل في الاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية، وليس أسلحة، إلى أوكرانيا.ونقل مسؤول في وزارة الخارجية الكورية هذا الموقف في لقاء مع الصحفيين أمس الأربعاء، حيث أطلعهم على نتائج الاجتماع بين النائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون" ونائب وزير الخارجية الأوكراني "دميترو سينيك" في اليوم السابق.وقال إن الجانب الأوكراني أعرب عن امتنانه لدعم كوريا الجنوبية، وطلب منها تزويد بلاده بالأسلحة، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. وفي المقابل، رد الجانب الكوري بأنه يتم دعم الشعب الأوكراني بمساعدات إنسانية، وسوف تواصل سيول تقديم نفس النوع من الدعم.ويتم تفسير تلك التصريحات على أنها تعني صعوبة قبول طلب أوكرانيا بتقديم مساعدات في مجال الأسلحة.وخلال مؤتمر صحفي في السفارة الأوكرانية في سيول يوم الثلاثاء الماضي، قال "سينيك" إنه يعتقد أن سيول ستغير موقفها بشأن عدم تقديم أسلحة قتالية، لأنه حتى المساعدات العسكرية لأوكرانيا يمكن فهمها من منظور إنساني.