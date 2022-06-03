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السياسية

الرئيس يون يستضيف حفلا بالقرب من المكتب الرئاسي لسكان حي يونغ سان

Write: 2022-06-09 10:17:07Update: 2022-06-09 10:17:40

الرئيس يون يستضيف حفلا بالقرب من المكتب الرئاسي لسكان حي يونغ سان

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول في المكتب الرئاسي بأن الرئيس "يون صوك يول" سوف يستضيف حفلا موسيقيا لسكان حي "يونغ سان" هذا الشهر، للاحتفال بالانتهاء من إعادة تصميم المكتب الرئاسي ونقله إلى المنطقة.
ووفقا لما ذكره المسؤول أمس الأربعاء، سيدعو "يون" وزوجته "كيم كيون هي" سكان الحي، بما في ذلك العائلات متعددة الثقافات والأسر ذات العائل الواحد، لحضور حفل موسيقي صغير في حديقة أمام المكتب الرئاسي يوم 19 يونيو.
وأوضح المسؤول أن الحدث يمكن اعتباره بمثابة حفل بمناسبة الانتقال إلى منزل جديد، حيث تمت إعادة تشكيل مبنى وزارة الدفاع السابق ليصبح المكتب الرئاسي الجديد.
ويدرس منظمو الحدث أن يتم شرح عملية نقل المكتب الرئاسي وفتح المجمع الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" للجمهور.
ويُذكر أن نقل المكتب الرئاسي كان أحد تعهدات الحملة الانتخابية للرئيس "يون".
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