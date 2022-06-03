الولايات المتحدة تحذر من رد قوي إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

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حذرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة، وسط التكهنات بأن بيونغ يانغ مستعدة لإجراء التجربة في موقع "بونغ كيه ري" النووي.وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب احتمال مضي كوريا الشمالية قدما في إجراء التجربة النووية، وهو ما سوف يواجه بـ"رد قوي".وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل المراقبة والاستجابة للاختبارات التي تجريها كوريا الشمالية، معتبرا أن تصرفات كوريا الشمالية لا تؤدي إلا إلى تعزيز التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية واليابان، وأشار إلى المناورات الأمريكية المشتركة مع حلفاء واشنطن ردا على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ.ومع ذلك شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة ومستعدة للمسار الدبلوماسي إذا كانت كوريا الشمالية مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، كما أكد مجددا التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.