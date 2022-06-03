اشتباك بين الكوريتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

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اشتبكت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية حول سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من جانب كوريا الشمالية، وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير عقوبات جديدة ردا على هذه الاستفزازات. وعُقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء في نيويورك لمناقشة اعتراض الصين وروسيا على القرار الذي تقوده الولايات المتحدة ويسعى إلى فرض عقوبات جديدة صارمة على كوريا الشمالية.وانتقد سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "تشو هيون" في الاجتماع إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وندد بفشل مجلس الأمن في فرض عقوبات جديدة. وقال "تشو" إن مجلس الأمن فشل "للأسف الشديد" لأول مرة منذ عام 2006 في التعامل مع برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية والرد على استفزازاتها الخطيرة. وحث السفير "تشو" بيونغ يانغ على وقف تلك الأعمال الاستفزازية، والالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والاستجابة للدعوة إلى الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه.ومن جانبه ندد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" بجميع العقوبات الدولية وادعى أن القرار الأمريكي "غير قانوني"، ووصفه بأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقال "كيم" إن المشاركة الدبلوماسية والحوار دون شروط مسبقة الذي تطالب به الولايات المتحدة هو مجرد "ستار من دخان" لتغطية سياساتها العدائية تجاه بلاده. كما ادعى أن تحديث كوريا الشمالية لترسانتها العسكرية هو ممارسة لحق الدفاع عن النفس، ولحماية أمنها ومصالحها من التهديد المباشر من قبل الولايات المتحدة.