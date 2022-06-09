منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعاتها للتضخم في كوريا

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رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية بدرجة حادة لهذا العام إلى ما يقرب من 5%، بينما خفضت توقعاتها للنمو إلى أقل من 3%.ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية أمس الأربعاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2022 بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها السابقة، لتصل إلى 2.7%، كما خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم أيضا إلى 2.5% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 2.7%.وبالإضافة إلى ذلك، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم لهذا العام إلى 4.8%، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة البالغة 2.1%.وتعد التوقعات الأخيرة أعلى من توقعات البنك المركزي الكوري وصندوق النقد الدولي.كما تعد تلك التقديرات المعدلة أكبر ارتفاع منذ عام 1998، عندما سجلت التوقعات 7.5% بسبب أزمة العملات الأجنبية.ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم للعام القادم إلى 3.8% من توقعاتها السابقة البالغة 1.5%.