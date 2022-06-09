كوريا الشمالية تبلغ عن حوالي 50 ألف حالة حمى جديدة

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أبلغت كوريا الشمالية عن حوالي 50 ألف حالة حمى جديدة يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إنه تم تسجيل 50 ألفا و860 إصابة جديدة بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في السادسة من مساء أمس الأربعاء، في حين تعافى أكثر من 60 ألف مريض خلال نفس الفترة.وبذلك سجلت كوريا الشمالية أقل من 60 ألف حالة يومية لليوم الثاني على التوالي، ليستمر تراجع انتشار المرض منذ أن تجاوز عدد الحالات 390 ألفا يوم 15 مايو.ولم يذكر تقرير الوكالة عدد الوفيات أو معدل الوفيات بسبب المرض. وكانت كوريا الشمالية قد ذكرت يوم السبت الماضي أن عدد الوفيات بسبب المرض وصل إلى 71 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وزاد عدد الحالات التراكمي منذ أواخر أبريل إلى حوالي 4.3 ملايين حالة، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية أن جميع الحالات قد تعافت تماما، باستثناء حوالي 93 ألف مريض.