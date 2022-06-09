كوريا الشمالية تعقد اجتماعا حزبيا كبيرا وسط علامات على إجراء تجربة نووية

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عقدت كوريا الشمالية اجتماعا كاملا للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وسط مؤشرات على أنها تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن الاجتماع الكامل الخامس للجنة المركزية الثامنة للحزب عُقد في اليوم السابق، برئاسة "كيم جونغ أون"، حيث وافق المشاركون بالإجماع على جدول الأعمال المطروح للمناقشة، لكنها لم تذكر تفاصيله.وأضافت أن الاجتماع بدأ بمناقشة جدول الأعمال وسط "حماس سياسي عالٍ من قبل جميع المشاركين الذين يدركون تماما واجبهم المهم في النضال التاريخي من أجل رخاء وتنمية البلاد ورفاهية الشعب".يُذكر أنه خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب في ديسمبر، قالت كوريا الشمالية إنها ستعقد اجتماعا عاما للحزب الحاكم في يونيو لمراجعة شؤون الدولة لهذا العام، واتخاذ قرارات بشأن "سلسلة من القضايا المهمة".وقد صرحت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بأنهما تعتقدان أن استعدادات كوريا الشمالية لإجراء تجربتها النووية السابعة قد اكتملت، وأنه يمكن إجراء مثل هذه التجربة في أي وقت.