كوريا تقدم 1.2 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا للتشغيل الآمن لمحطاتها النووية

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قررت كوريا الجنوبية تقديم 1.2 مليون دولار أمريكي لمساعدة أوكرانيا في دعم التشغيل الآمن لمحطاتها للطاقة النووية، وسط الحرب مع روسيا.وأعلنت وزارة الخارجية الكورية أمس الأربعاء عن انضمام وزارتي العلوم والطاقة إلى جانب لجنة الأمن والسلامة النووية في اقتراح بتقديم حزمة من المساعدات، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا.وبحسب وزارة الخارجية، فإن تلك المساعدات ستنفق على إجراءات ضمان سلامة المفاعلات النووية في أوكرانيا، بما في ذلك إيفاد موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنيين.ومن ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية "بارك جين" أمس الأربعاء مع نائب وزير الخارجية الأوكراني "دميترو سينيك"، الذي يزور سيول حاليا.وأعرب الوزير "بارك" عن أسفه لسقوط ضحايا نتيجة للحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. وشكر "سينيك" كوريا على مساعداتها لبلاده، وطالب بمواصلة الدعم والمساعدة من قبل كوريا.