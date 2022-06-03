وزير الخارجية الكوري يلتقي بوزير الصناعة الإماراتي

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة "سلطان الجابر" أمس، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون في النمو الجديد.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزير "بارك" أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع الإمارات التي تقيم علاقات مشاركة استراتيجية خاصة مع كوريا، معتبرا أن تعاون كوريا والإمارات تزداد أهميته في ظل عمل الحكومة الكورية الجديدة على الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية الإيجابية.كما أكد على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين ليس فقط في المجالات القائمة، مثل البترول والغاز، بل وأيضا في مجالات النمو الجديد، مثل الهيدروجين والصحة والزراعة.علاوة على ذلك طلب "بارك" من الجانب الإماراتي إيلاء الاهتمام بمشاركة الشركات الكورية في مختلف المشروعات الإماراتية بما في ذلك المشروعات التي ستطرحها شركة بترول أبوظبي في المستقبل.واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في البيئة والتعامل مع تغير المناخ ودعم الدول النامية بواسطة معهد النمو الأخضر الدولي والنمو منخفض الكربون بواسطة الطاقة النووية.