نائب رئيس الوزراء يؤكد على أهمية استقرار الأسعار

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عقد وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، "تشو كيونغ هو" اليوم اجتماعا خاصا للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية حيث طلب من الوزراء بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار المحلية نتيجة لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام العالمية.وراجع في الاجتماع المشروعات الرئيسية التي تنفذها مختلف الوزارات من أجل استقرار الأسعار، موضحا أن وزارة المالية والاستراتيجية ستدعمها ماليا إذا لزم الأمر.كما طلب من المشاركين المسارعة في تنفيذ المشروعات التي تم إدراجها في الميزانية التكميلية الإضافية الأخيرة بما في ذلك إصدار بطاقات تخفيض أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ودعم استقرار أسعار الأسمدة والأعلاف.وأكد على التنفيذ السريع مشروع الحفاظ على الدخل والمدرج في الميزانية التكميلية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يعرّض الطبقة الضعيفة بصفة خاصة للمزيد من الاضطرابات.وأضاف أن الحكومة ستعمل على إزالة العقبات من أمام الشركات من خلال إنشاء فريق عمل في هذا الشأن يضم الوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية وبرئاسته، في غضون هذا الشهر، بحيث يتم اكتشاف القيود التي يجب إزالتها في مختلف المجالات بما في ذلك البيئة والصحة والطب ومواقع الصناعات الجديدة.وقال الوزير تشو أيضا إنه سيعمل على رفع ديناميكية القطاع الخاص من خلال تحويل محاور إدارة الاقتصاد، كما سيقدم قوة دفع للشركات من خلال إعادة تشكيل القيود والضرائب التي لا تواكب العصر.ومن المتوقع أن يعلن الوزير تشون عن اتجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الكورية الجديدة، بما في ذلك هذه المشروعات، في غضون الأسبوع القادم.