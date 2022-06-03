الإعلان عن خطة جديدة لعزل المصابين بفيروس كورونا الأسبوع القادم

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قالت السلطات الصحية الكورية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أمس قد بلغ 12 ألفا و161.ورغم انخفاض عدد الإصابات بحوالي ألف و100 حالة بالمقارنة مع اليوم الأسبق، إلا أنه زاد بحوالي ألفين و200 حالة مقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وبلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة 106، بينما بلغ عدد الوفيات 18 حالة.يذكر أن اتجاه الانخفاض في عدد الإصابات ظل مستمرا بشكل عام، رغم تردده بين الارتفاع والانخفاض.وفي ظل استقرار مؤشرات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا حتى بعد رفع نظام التباعد الاجتماعي في كوريا، تقوم السلطات الصحية الكورية حاليا بمراجعة حول ما إذا كان يجب الحفاظ على الحجر الصحي لمدة 7 أيام للمصابين.وفي الأسبوع الماضي قامت الحكومة الكورية بتكوين فريق عمل ليكون مسؤولا عن مناقشة إجراءات الحجر الصحي المفروضة على المصابين، وظل الفريق يناقش معايير الإجراءات وموعد رفعها، كما يدرس تقليل مدة العزل أو فرض عزل فقط على المصابين ذوي المخاطر العالية، وغير ذلك من الإجراءات.ومن المتوقع أن تعلن السلطات الصحية عن قرارها بشأن رفع الحجر الصحي عن المصابين يوم الجمعة من الأسبوع القادم.