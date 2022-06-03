الحكومة الكورية تؤكد على تعزيز التعاون مع دول جنوب شرق آسيا

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شاركت كوريا الجنوبية في اجتماع لكبار المسؤولين ضمن مؤتمر قمة شرق آسيا، حيث أكدت على أنها مستمرة في تعزيز التعاون مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن مساعد نائب الوزير "يو سنغ بيه" شارك كممثل لكوريا في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو بدءا من الساعة الثامنة من مساء أمس وعلى مدار 4 ساعات.وشهد الاجتماع مناقشات حول اتجاه التعاون والسلام والازدهار في المنطقة، والأوضاع الإقليمية والدولية.وقدم "يو" رؤية الحكومة الكورية الجديدة المتمثلة في الرغبة في المساهمة الفعالة في تعزيز الحرية والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تزداد أهميتها الجيوسياسية والجيواقتصادية.كما أشار إلى أن دول آسيا في وسط تلك المنطقة تمثل شريكا رئيسيا لكوريا، مؤكدا على أن الحكومة الكورية تخطط لتعزيز التعاون معها باستمرار.كما شهد الاجتماع مناقشة القضية النووية والصاروخية الكورية الشمالية التي تعد من أهم القضايا في المنطقة، حيث أكد "يو" على أن التجارب الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة بما في ذلك تجربة إطلاق صواريخ عابرة للقارات، تخالف بوضوح قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وطلب من قمة شرق آسيا إصدار صوت حاسم ومتحد تجاه الاستفزازات الكورية الشمالية.علاوة على ذلك أعربت الدول المشاركة في الاجتماع عن القلق بشأن الوضع في ميانمار، والحرب الروسية على أوكرانيا، وأكدت على ضرورة الحفاظ على السلام والأمن في منطقة بحر الصين الجنوبي.