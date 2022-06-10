البنك المركزي الكوري يقلل من احتمالات حدوث ركود تضخمي

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قلل البنك المركزي في كوريا الجنوبية من احتمالات حدوث ركود تضخمي محلي، وهو الركود الاقتصادي الذي يكون مصحوبا بارتفاع في التضخم.وقدم نائب محافظ البنك المركزي الكوري "بارك جونغ صوك" هذا الرأي في مؤتمر صحفي أمس الخميس، مستشهدا بالظروف الاقتصادية المحلية.ونفى "بارك" المخاوف بشأن الركود التضخمي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري بوتيرة أسرع من معدل النمو المتوقع.كما توقع أن يقود الاستهلاك الخاص النمو، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في الاستهلاك في الخدمات المقدمة وجها لوجه في الربع الثاني من العام، بعد أن رفعت الحكومة جميع قواعد التباعد الاجتماعي تقريبا. وقال "بارك" إن الإنفاق الخاص سيرتفع بوتيرة أقوى من المتوقع، حتى وإن تباطأ نمو الصادرات.كما قلل البنك المركزي من احتمال أن تؤدي أي "خطوة كبيرة" من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو رفع سعر الفائدة هناك بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى خروج رؤوس الأموال من السوق الكورية. وقال "بارك" إن التدفق السريع لرأس المال غير مرجح إلى حد ما، حيث يكتسب تعافي الإنفاق زخما في البلاد، كما يحقق الاقتصاد الكوري فائضا في الحساب الجاري.