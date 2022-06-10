وزارة العدل تدرس تخفيض الحد الأدنى لسن توجيه الاتهام للقاصرين

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كشف وزير العدل "هان دونغ هون" للصحفيين أمس الخميس أن الوزارة تدرس تخفيض سن القاصرين المعفيين من العقوبات الجنائية، قائلا إن تلك المبادرة تهدف إلى حماية عامة الناس من جرائم القاصرين التي ازدادت عنفا في الفترات الأخيرة.وبموجب القانون الكوري، فإنه لا يمكن حاليا توجيه اتهامات جنائية إلى الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما.ولدى سؤاله عما إذا كان يجب تخفيض العمر إلى 12 أو 13 عاما، أجاب "هان" بأن الوزارة ستفحص بدقة جميع الخيارات الممكنة.وخلال اجتماع أسبوعي يوم الأربعاء الماضي، أصدر الوزير تعليماته للجهات ذات الصلة بإجراء فحص عاجل بشأن هذه القضية، ومعاينة ما إذا كانت مرافق الإصلاح الحالية تعمل كرادع مناسب ضد جرائم الأحداث.ومع تزايد جرائم الأحداث والقاصرين، تتزايد الدعوات لتخفيض الحد الأدنى لسن القاصرين الذين يمكن مقاضاتهم على جرائمهم وفرض عقوبات أشد عليهم.ويعد تخفيض سن المساءلة والمسؤولية الجنائية هو أحد مهام الدولة لإدارة "يون صوك يول".