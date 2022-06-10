استجواب وزير الصناعة السابق لمدة 14 ساعة بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة

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تم استجواب وزير الصناعة السابق "بيك أون كيو" لمدة 14 ساعة بشأن مزاعم قيامه ومسؤولين آخرين بالوزارة بالضغط على رؤساء الشركات العامة المعينين في ظل الإدارة السابقة للاستقالة من مناصبهم.ووفقًا لمصادر قانونية أمس الخميس، استدعى مكتب المدعي العام في منطقة شرق سيول "بيك" في الصباح كمشتبه به، فيما أطلق عليه اسم "القائمة السوداء لوزارة الصناعة". وبدأ الاستجواب فى الساعة 9:30 صباحا وانتهى فى حوالي الساعة 11:30 مساء.ويواجه "بيك" تهمة إساءة استخدام السلطة عندما أمر موظفي الوزارة في عام 2017 بالضغط على رؤساء الشركات التي تديرها الدولة للاستقالة.وفي الشهر الماضي، فتش المحققون منزله ومكتبه في جامعة "هان يانغ"، وصادروا مواد مثل رسائل بريد إلكتروني من جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به.ونفى "بيك"، الذي كان موجودا في أثناء تنفيذ المداهمات، وجود أي صلة لإدارة "مون جيه إين"، قائلا إنه لم يتصرف بناء على أي أمر، وأكد أنه امتثل باستمرار للقانون واللوائح.