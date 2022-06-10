كوريا الشمالية تسجل أقل من 50 ألف حالة حمى جديدة

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سجلت كوريا الشمالية أقل من 50 ألف حالة حمى جديدة يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 45 ألفا و540 مريضا جديدا بالحمى في فترة الـ 24 ساعة التي سبقت الساعة 6 مساء الخميس، بينما تعافى أكثر من 55 ألف مريض خلال نفس الفترة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الحالات إلى نطاق 40 ألف حالة.وبذلك ازداد العدد التراكمي للحالات في كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى 4.3 مليون حالة تقريبا. وتدعي السلطات الصحية في الشمال أن جميع الحالات قد تعافت تماما، باستثناء 84 ألف مريض.وقد بلغت الحصيلة اليومية ذروتها يوم 15 مايو عند 393 ألف حالة تقريبا، لكن الرقم استمر في الانخفاض تحت 100 ألف حالة منذ 27 مايو.ولم يذكر تقرير الوكالة تسجيل حالات وفاة جديدة أو عدد القتلى بسبب المرض أو معدل الوفيات.