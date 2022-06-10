وزير الخارجية الكوري يزور الولايات المتحدة بدءا من بعد غد الأحد

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بزيارة للولايات المتحدة خلال الفترة من الأحد الثاني عشر وحتى الأربعاء الخامس عشر من يونيو الجاري.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الوزير "بارك" سيزور واشنطن تلبية لدعوة وجهها له نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن".وأضاف المتحدث أن هذه ستكون المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزير الكوري "بارك" مع نظيره الأمريكي "بلينكن" منذ تولىه منصبه.وكان من المتوقع أن يتم إجراء لقاء بين الوزيرين الكوري الأمريكي في إطار محادثات القمة الكورية الأمريكية التي عقدت يوم الحادي والعشرين من مايو الماضي في سيول، لكن اللقاء لم يتحقق لأن "بلينكن" لم يرافق الرئيس "يايدن" في زيارته لكوريا الجنوبية.وكان الوزيران قد أجريا محادثات عبر الفيديو يوم الثالث عشر من مايو الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون في القضايا ذات المصالح المشتركة، بما في ذلك اتخاذ رد صارم على استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية وزيادة التعاون الاقتصادي والأمني.