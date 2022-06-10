إصابات كورونا في كوريا تقل عن 10 آلاف لأول مرة منذ 20 أسبوعا

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انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى أقل من 10 آلاف حالة، ولأول مرة منذ 20 أسبوعا في أيام الخميس.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 آلاف و315 حالة، منها 34 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات اليومية عن 10 آلاف إصابة في يوم الخميس، منذ يوم الحادي والعشرين من شهر يناير الماضي.وبذلك بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا 18 مليونا و209 آلاف و650 شخصا.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 107 أشخاص، مسجلا بذلك أقل من 200 شخص لـ14 يوما متتالية.وزاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بمقدار 18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و341 حالة وفاة حتى الآن.