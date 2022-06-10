وزيرا الدفاع الكوري والصيني يجريان محادثات في سنغافوره اليوم الجمعة

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من المقرر أن يجري وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والصيني محادثات اليوم الجمعة في سنغافوره لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وغيرها من القضايا العالقة بين البلدين.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، سيجري الوزير "لي جونغ سوب" محادثات ثنائية منفصلة مع نظيره الصيني "وي فنغي" اليوم الجمعة على هامش قمة الأمن الآسيوي، المعروفة أيضا باسم حوار "شانغري لا".وكانت آخر مرة اجتمع فيها وزيرا دفاع البلدين في نوفمبر 2019 في بانغكوك، خلال اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".ولم يتم الكشف عن جدول أعمال الاجتماع، ولكن من المتوقع أن يقيم الجانبان الوضع في شبه الجزيرة الكورية ويتبادلا الآراء حول سبل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وسط المخاوف المتزايدة بشأن إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة.ومن المتوقع أيضا أن تتطرق المباحثات إلى خطة سيول لنشر قاعدة لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" على نحو دائم.وبالإضافة إلى ذلك، سيناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتبادلات الدفاعية لمنع أي اشتباكات عرضية في منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، سيجري الوزير "لي" سلسلة من المحادثات الثنائية المنفصلة مع وزراء دفاع كل من كندا ونيوزيلندا وسنغافوره اليوم الجمعة.