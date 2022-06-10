اليابان تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي

تم اختيار اليابان لتشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ ست سنوات.وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس أيضا سويسرا وموزمبيق ومالطا والإكوادور كأعضاء غير دائمين في المجلس، في اقتراع سري أجري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وسوف تتولى تلك الدول الخمس هذا المنصب لمدة عامين، اعتبارا من الأول من يناير من العام القادم.وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة التي تفوز فيها اليابان بمقعد غير دائم في المجلس، وكان آخرها لمدة عامين وانتهت في ديسمبر 2017.ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، من بينهم خمسة أعضاء دائمون، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.ويتم شغل المقاعد العشر الأخرى من قبل الدول الأخرى لفترات مدتها عامان، ويتم الإعلان عن خمسة منها كل عام.