متوسط سعر لتر االديزل في كوريا يسجل أعلى مستوياته

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ارتفع سعر اللتر الواحد من وقود البنزين والديزل في كوريا الجنوبية ليتجاوز 2040 وون، أي ما يعادل حوالي 1.6 دولار، بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.بهذا سجل سعر وقود الديزل أعلى مستوياته، ومن المتوقع أن يسجل سعر البنزين أعلى مستوياته قريبا أيضا.وطبقا لموقع "أوبينت" التابع للشركة الكورية الوطنية للنفط والخاص بمعلومات أسعار الوقود، بلغ متوسط أسعار الديزل في كوريا 1953.29 وون يوم الثاني عشر من شهر مايو الماضي، مسجلا ذلك أعلى رقم منذ عام 2008.ومنذ ذلك الحين، شهدت سعر وقود الديزل ارتفاعا مستمرا دون انقطاع، ليصل إلى 2042.99 وون في الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الخميس.وأشار الموقع إلى أن سعر البنزين بلغ أمس الخميس في كوريا 2047.19 وون للتر الواحد، وأنه من المتوقع أن يتم قريبا تسجيل رقم قياسي جديد محطما الرقم الأعلى الذي تم تسجيله يوم الثامن عشر من أبريل من عام 2018، وهو 2062.55 وون.وبلغ معدل ارتفاع سعر البنزين والديزل في كوريا الجنوبية 26.1% و41.6% على التوالي، مقارنة ببداية هذا العام.