شركات الطيران الكورية تزيد رحلاتها الدولية بدءا من يوليو

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وسط زيادة الطلب على السفر إلى الخارج، قررت شركات الطيران الكورية زيادة عدد رحلاتها الدولية بدءا من شهر يوليو القادم.وقالت شركة "كوريان إير" اليوم الجمعة إنها سوف تستأنف رحلاتها على الخطوط الدولية الطويلة بثلاث مرات في الأسبوع والتي تربط مطار إنتشون الدولي بكل من: مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة بدءا من يوم العاشر من يوليو، ومدينة ميلانو الإيطالية والعاصمة النمساوية فيينا اعتبارا من يوم الأول من يوليو.كما أعلنت شركة "إير سول" أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى مدينتي أوساكا وطوكيو اليابانيتين مرتين أسبوعيا اعتبارا من يوم الثاني والعشرين والرابع والعشرين من يوليو على التوالي.وسوف تقوم شركة "جيجو إير" أيضا بزيادة عدد رحلاتها على الخط بين إنتشون وجزيرة غوام من 4 رحلات إلى 7 رحلات أسبوعيا بدءا من يوم الأول من يوليو.