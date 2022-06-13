وزير الخارجية الكوري يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع بلينكن اليوم

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غادر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين".وقبيل زيارته التي تستغرق أربعة أيام، قال الوزير بارك للصحفيين في مطار إنتشون الدولي أمس الأحد إنه سيلتقي مع بلينكين ليناقشا التنسيق الثنائي بشأن تهديدات كوريا الشمالية. ومن المقرر أن يلتقي بارك، الذي يزور الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، مع بلينكين اليوم الاثنين في واشنطن. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان في الاجتماع إجراءات الاستجابة للقضية النووية لكوريا الشمالية والتعاون الاقتصادي بين سيول وواشنطن.وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من القمة بين الرئيس الكوري يون صوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن في سيول.وقال الوزير بارك إنه سيناقش خلال زيارته التعاون في قطاع الأمن الاقتصادي، والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقضية أوكرانيا. وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي أيضا بوزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" ووزيرة الطاقة "جينيفر غرانهولم"، لمناقشة سبل تعزيز التحالف التكنولوجي بين البلدين.