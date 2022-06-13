إضراب سائقي الشاحنات يدخل يومه السادس

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دخل الإضراب العام الذي ينظمه سائقو الشاحنات النقابيون يومه السابع أمس الأحد، بعدما فشلت الحكومة والنقابة في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات ماراثونية عقدت أول من أمس السبت.وقالت وزارة النقل أمس الأحد إن الجانبين أجريا مفاوضات امتدت لأكثر من عشر ساعات بدءا من الساعة 11 من صباح السبت، لكنهما أخفقا في تضييق الخلافات. وأوضحت الوزارة أنها تتفق مع الرأي القائل بضرورة ضمان المعدلات المناسبة لسائقي الشاحنات ووعدت بتقديم دعم نشط في الجهود البرلمانية لوضع التشريع ذي الصلة. وأضافت الوزارة أنه على الرغم من ذلك، كرر الاتحاد مطالبه بالحفاظ على المستوى الأدنى من أسعار الشحن المضمونة كما هو الحال الآن.ويذكر أنه تم تنفيذ هذا النظام، الذي تم طرحه في عام 2020، من أجل ضمان القيادة الآمنة ومنع السرعة وإرهاق السائقين، لكنه سينتهي في اليوم الأخير من هذا العام. وأبدت الوزارة أسفها لمطالب النقابة الأحادية، وحثت نقابة سائقي الشاحنات على إنهاء الإضراب.ومن جانبها انتقدت النقابة الحكومة لتقديمها بعض المقترحات الرجعية في نهاية المفاوضات. غير أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات في وقت لاحق.