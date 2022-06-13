توقعات بطقس مناسب لإطلاق الصاروخ نوري الفضائي

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من المتوقع أن يشهد مركز فضاء في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا ظروفا جوية جيدة بشكل عام بعد غد الأربعاء لتنفيذ عملية الإطلاق الثانية للصاروخ نوري الفضائي.ومن المقرر أن تطلق كوريا الصاروخ الفضائي يوم الأربعاء من مركز نارو للفضاء في مدينة "كو هنغ" بمقاطعة جنوب جولا. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد أن تشهد تلك المنطقة بعض السحب في ذلك اليوم، ولكن لن توجد أمطار أو رياح قوية.ويذكر أنه يجب أن تفي عمليات الإطلاق بمجموعة من متطلبات الطقس، مثل عدم وجود عواصف رعدية أو برق في نطاق 20 كيلومترا من موقع الإطلاق، كما يجب ألا تتجاوز سرعة الرياح 21 مترا في الثانية. وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تلبي المنطقة جميع تلك المتطلبات الجوية في يوم الإطلاق.ومع ذلك، من المتوقع أن تهطل أمطار هناك بمعدل يبلغ حوالي خمسة ملليمترات فيما بين ظهر ومساء الثلاثاء، أي اليوم السابق للإطلاق.