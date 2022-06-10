12.7 % انخفاضا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من يونيو

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 12% في أول 10 أيام من شهر يونيو الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 15.1 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من يونيو، بانخفاض نسبته 12.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 14.2%، مع انخفاض متوسط عدد أيام العمل بمقدار يومين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 6.5 يوم.وشهدت قيمة صادرات أشباه الموصلات ارتفاعا بنسبة 0.8%، والمنتجات النفطية بنسبة 94.5%، فيما تراجعت صادرات السيارات بنسبة 35.6%، وقطع غيارها بنسبة 28.8%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 27.5%.وزادت الصادرات الكورية لتايوان بنسبة 11.2%، وسنغافوره بنسبة 73.7%، في حين انخفضت للصين بنسبة 16.2%، والولايات المتحدة بـ9.7%، وفيتنام بـ8.3%، والاتحاد الأوربي بـ23.3%.أما قيمة الواردات الكورية في أول 10 أيام من يونيو فبلغت 21.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا توسع العجز التجاري الكوري في الأيام العشرة الأولى من يونيو إلى 5 مليارات و995 مليون دولار، بعدما كان قد سجل 666 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.