سيول تشدد على التعاون مع واشنطن للرد الحازم على استفزازات بيونغ يانغ

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أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" على أهمية تعزيز قوة الردع حتى لا تتمكن كوريا الشمالية من شن استفزازات، والرد الحازم إذا شنت المزيد من الاستفزازات الأخرى.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير "بارك" للصحفيين بعد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقدامى المحاربين الأمريكيين الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية، أمس الأحد في واشنطن، حيث أضاف أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي "أنتوني بلينكن" سبل زيادة التعاون بين سيول وواشنطن لمنع كوريا الشمالية من شن استفزازات، والرد الحازم على الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.وبشأن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة، قال الوزير "بارك" إن بيونغ يانغ جاهزة لإجراء تلك التجربة، وأعرب عن أمله في أن تقوم كوريا الشمالية بحل القضايا العالقة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بدلا من مواصلة الاستفزازات.وكان الوزير الكوري "بارك" قد وصل إلى واشنطن صباح أمس الأحد لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "بلينكن" حول القضية النوية لكوريا الشمالية والأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية.