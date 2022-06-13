تمديد إضراب سائقي الشاحنات النقابيين لليوم السابع

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دخل الإضراب العام لسائقي الشاحنات النقابيين يومه السابع اليوم الاثنين حيث فشلت الحكومة والنقابة في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع.وعقدت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والنقابة جولة رابعة من المفاوضات في المجمع الحكومي في سيجونغ من الساعة 2 من بعد ظهر أمس الأحد، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات بينهما. كما أجرى الجانبان محادثات استمرت أكثر من عشر ساعات يوم السبت، وانتهت أيضا بدون نتائج. وبعد المحادثات الماراثونية يوم الأحد، قالت النقابة إن وزارة النقل وحزب قوة الشعب الحاكم والنقابة وشركات الشحن توصلوا جميعا إلى اتفاق مبدئي في حوالي الساعة 9:30 مساء، لكن حزب قوة الشعب تراجع عن الاتفاق في الساعة 10 مساء.وكان سائقو الشاحنات النقابيون قد بدؤوا إضرابا عاما منذ يوم الثلاثاء الماضي للمطالبة برفع الأجور وتمديد نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات، الذي ينتهي بنهاية هذا العام.ومع استمرار الإضراب، انخفض إجمالي كمية البضائع المنقولة من وإلى المحطات في ميناء بوسان إلى أقل من 20 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.