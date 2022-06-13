كوريا الشمالية تسجل أقل من 40 ألف حالة حمى جديدة

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية المرتبطة بالحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى أقل من 40 ألفا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إنه تم تأكيد غصابة 36 ألفا و710 مرضى بالحمى في فترة الـ 24 ساعة التي انتهت في الساعة 6 من مساء أمس الأحد على الصعيد الوطني. ونقلت الوكالة عن المقر الرئيسي للوقاية الطارئة من الوباء في البلاد، أن أكثر من 42 ألف مريض قد تعافوا خلال نفس الفترة.وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن كوريا الشمالية، فإن حالات الحمى الجديدة اليومية بلغت ذروتها يوم 15 مايو بحوالي 393 ألفا، لكن العدد استمر في الانخفاض حتى وصل إلى ما دون 100 ألف في 27 مايو. ولم تعلن كوريا الشمالية عن وفيات جديدة، أو عن عدد الوفيات الإجمالي أو ومعدلها. ومع ذلك، قالت الوكالة المركزية للأنباء أمس الأحد إن عدد الوفيات وصل إلى 72، وبلغ معدل الوفيات 0,002%.وقد زاد عدد الحالات التراكمية في كوريا الشمالية التي تم جمعها منذ أواخر أبريل إلى حوالي أربعة ملايين و460 ألفا، مع ادعاء السلطات الكورية الشمالية أن جميع الحالات شُفيت تماما باستثناء حوالي 65 ألفا.