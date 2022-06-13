كوريا الشمالية تطلق عدة طلقات مدفعية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف مدفعية، ربما من عدة قاذفات صواريخ، صباح أمس الأحد.وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول مساء أمس الأحد أنها رصدت "عدة مسارات طيران" يُفترض أنها مدفعية كورية شمالية من الساعة 8:07 صباحا حتى 11:03 صباحا. وأكدت هيئة الأركان المشتركة على أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضعية استعداد قوية مع تعاون وثيق مع الولايات المتحدة وسط تعزيز المراقبة على كوريا الشمالية، بعدما أطلقت خمس قذائف مدفعية في المياه الغربية.وجاء ذلك الإطلاق بعد أن قدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أهدافا لتعزيز القوة العسكرية للبلاد والقدرة الدفاعية، وذلك في الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الذي عقد الأسبوع الماضي. كما جاء ذلك الإطلاق بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.