مكتب الأمن القومي يعقد اجتماعا بعد إطلاق قذائف مدفعية بواسطة كوريا الشمالية

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عقد مكتب الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا يوم أمس الأحد لفحص الحالة الأمنية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية عدة طلقات مدفعية من قاذفة صواريخ متعددة.وكشف الجيش الكوري الجنوبي عن "عدة مسارات طيران" يُفترض أنها لمدفعية كورية شمالية فيما بين الساعة 8:07 والساعة 11:03 من صباح أمس الأحد.وقال المكتب الرئاسي إن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد برئاسة النائب الأول لمستشار الأمن القومي "كيم تيه هو"، في الساعة 10:30 صباحا، تحقق من وضعية استعداد الجيش، وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم من استمرار كوريا الشمالية في تطوير أنظمة أسلحة تشكل تهديدا مباشرا لأمن كوريا الجنوبية.كما أكد المشاركون على موقف الحكومة بأنها سترد بهدوء وبشكل صارم، مع الاستمرار في مراقبة الوضع. وأضاف المكتب الرئاسي أنه تم إبلاغ الرئيس "يون صوك يول" بنتائج الاجتماع، بواسطة مستشار الأمن القومي "كيم سونغ هان".