كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان

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قال وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" إن كوريا الجنوبية مستعدة للدخول في حوار صادق مع اليابان لأنها تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. وصرح الوزير "لي" بذلك أمس الأحد خلال جلسة حوار "شانغريلا" في سنغافوره، والتي اختتمت أمس بعد ثلاثة أيام من المناقشات.وفي حديثه أمام المنتدى الأمني السنوي، قال الوزير "لي" إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، وكذلك تعزيز التعاون الأمني الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان، من أجل تأسيس القوة اللازمة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأكد وزير الدفاع مجددا على هدف نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل وقابل للتحقق، وقال إن هناك حاجة إلى قوة لتحقيق هذا الهدف.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية ستسعى إلى تعزيز تنفيذ الولايات المتحدة لتمديد الردع، من أجل احتواء التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، كما ستسعى أيضا لتعزيز قدرات الرد لجيشها.وأضاف "لي" أن هناك قضايا عالقة بين سيول وطوكيو، لكن كوريا الجنوبية ستسعى لحل هذه القضايا بطريقة تخدم مصالح الجانبين، مؤكدا على أن سيول مستعدة أيضا للدخول في حوار صادق مع طوكيو.