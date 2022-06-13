انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا إلى أقل مستوى منذ 5 أشهر

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من أربعة آلاف حالة لأول مرة منذ حوالي خمسة أشهر.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إنه تم تأكيد إصابة ثلاثة آلاف و828 طوال يوم أمس، بما في ذلك 60 حالة لدى القادمين من الخارج.وبلغ عدد الإصابات التراكمي في البلاد 18 مليونا و200 ألف حالة.وكانت حصيلة الأمس هي الأقل منذ يوم 11 يناير، عندما تم تسجيل 3 آلاف و940 ألف إصابة. كما انخفض الرقم إلى نصف ما كان عليه قبل يوم، وانخفض أيضا بحوالي 12% مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى أقل مستوى لأيام الأحد منذ 22 أسبوعا.ومن ناحية أخرى، انخفض أيضا عدد المرضى الموجودين في المستشفيات من ذوي الحالات الحرجة بمقدار ثلاثة عن اليوم الأسبق ليصل إلى 95، وليبقى في مستوى يقل عن 100 لليوم الثاني على التوالي.وتم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 24 ألفا و388، بينما بلغ معدل الوفيات 0,13%.