إدراج استجابة معززة لتهديدات كوريا الشمالية النووية ضمن خطة جديدة للعمليات العسكرية

Photo : YONHAP News

أكد السفير الكوري لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" أن تهديدات كوريا الشمالية النووية تعد أكثر المهام إلحاحا التي تواجهها كوريا الجنوبية.وشدد السفير "تشو" على أهمية تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من خلال توسيع نطاق المظلة النووية الأمريكية ليشمل كوريا الجنوبية ضمن الجهود الرامية إلى منع كوريا الشمالية من التوسع النووي.وأشار إلى أن سيول وواشنطن تجريان مباحثات حول إدراج استجابة معززة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية ضمن خطة جديدة للعمليات العسكرية المشتركة من المتوقع وضعها في العام القادم.وأضاف السفير الكوري "تشو" أن قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية ونشر أسلحة نووية تكتيكية بات وشيكا، معربا عن قلقه من مطالبة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتعزيز قدرات دفاعية للتعامل مع التهديدات الخارجية.